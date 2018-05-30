RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38

Re: Monobank

Гасил по п2п с аваля, карты раньше не было добавлено. Для проверки сначала на 100 запустил - ввёл и свв, и по 3д пришло смс с паролем. Комиссии не было, вторым платежём отправил уже всю грейсовую сумму - просто выбрал карту по имени и ввел сумму, никаких запросов и подтверждений
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38

Re: Monobank

Глюкнуло щось у Моні і за депозит, оформлений з карти Привата кешбек не нарахували. Підтримка Моні каже дати їм квитанцію з Привата, де видно суму комісіі. Але у Привата нема квитанціі по переказах р2р. Хтось стикався з таким, який шлях вирішення проблеми ?
maxprofit
 
Повідомлень: 611
З нами з: 19.11.08
Подякував: 623 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 675676677678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, gelo82, karkar, melkh, wig і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13421)
31.05.2018 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.