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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38
Re: Monobank
Гасил по п2п с аваля, карты раньше не было добавлено. Для проверки сначала на 100 запустил - ввёл и свв, и по 3д пришло смс с паролем. Комиссии не было, вторым платежём отправил уже всю грейсовую сумму - просто выбрал карту по имени и ввел сумму, никаких запросов и подтверждений
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38
Re: Monobank
Глюкнуло щось у Моні і за депозит, оформлений з карти Привата кешбек не нарахували. Підтримка Моні каже дати їм квитанцію з Привата, де видно суму комісіі. Але у Привата нема квитанціі по переказах р2р. Хтось стикався з таким, який шлях вирішення проблеми ?
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