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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38
Re: Monobank
Гасил по п2п с аваля, карты раньше не было добавлено. Для проверки сначала на 100 запустил - ввёл и свв, и по 3д пришло смс с паролем. Комиссии не было, вторым платежём отправил уже всю грейсовую сумму - просто выбрал карту по имени и ввел сумму, никаких запросов и подтверждений
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:38
Re: Monobank
Глюкнуло щось у Моні і за депозит, оформлений з карти Привата кешбек не нарахували. Підтримка Моні каже дати їм квитанцію з Привата, де видно суму комісіі. Але у Привата нема квитанціі по переказах р2р. Хтось стикався з таким, який шлях вирішення проблеми ?
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:25
видно по сумме ... чт ос карты у вас списано на 0,5% больше чем зачислено
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:34
Все зависит от банка с которого вы отправили платеж, после зачисления на счет в течении 15 минут сумма поступает на вашу карту [/quote]
Плиииз, опердень у вас до скольки, т.е. СЭПы принимаете/зачисляете текущим днем до 18:00 или до 20:00?[/quote]
Операционный день у нас до 18:00, но если перевод поступит в это время - он будет зачислен на карту.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:00
Re: Monobank
Эт добре
Вот 15 мин назад загасился по р2р. Выбрал почти весь КБ по Ашану и загасился
Моня, дякую за співробитництво
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:52
Кешбек
Есть ли инсайд на след.месяц?
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:53
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:06
За всё время у меня только 2 любимые категории:
1) Красота и здоровье;
2) Кино.
Продукты выбираю только когда нет одной из них...
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:20
Re: Monobank
Кино - да, замечательная категория. Мне ещё позвони та спорт оч хорошо идут (билеты на концерты и магазины спортивной одежды)
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