Отличные категории в этом месяце
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:09
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:20
V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:33
Re: Monobank
0.0303
-1%
Размер имеет значение.
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:44
Май — 0,0125
Апрель — 0,0708
В мае был пониженный кешбек.
Побуду КО и предположу, что одним из ключевых факторов перевода в категорию «пониженный кешбек» является соотношение полученного кешбека к затратам за предыдущий месяц. Этот коэффициент должен превышать 0,02 (что весьма близко к % ставке по интерчейнджу).
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