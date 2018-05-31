Отличные категории в этом месяце
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:09
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:20
V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:33
Re: Monobank
0.0303
-1%
Размер имеет значение.
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:44
Май — 0,0125
Апрель — 0,0708
В мае был пониженный кешбек.
Побуду КО и предположу, что одним из ключевых факторов перевода в категорию «пониженный кешбек» является соотношение полученного кешбека к затратам за предыдущий месяц. Этот коэффициент должен превышать 0,02 (что весьма близко к % ставке по интерчейнджу).
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:56
Я тоже так думаю и не верю в сказки Гороха про "20 процентов клиентов, которые принесли банку самые большие убытки". Думаю, что кот режет ставки кешбэка при коэффициенте который больше какого-то конкретного числа близкого к 0,02.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:55
Т.е. не злостным нынче дают 5% КБ на рестораны, продукты и АЗС?
ЗЫ: за май к-т 0,041 с выводом 495 грн, за апрель 0,0399 с выводом 460 грн. На июнь ощутимых изменений по ставкам не наблюдаю - как было в апреле-мае 4% на продукты и АЗС, так и сейчас, 20% кино - стабильно. Более того, на май предлагается выше ставка КБ по ресторанам - 4% против 3% в мае. На такси в июне 12% против 14% в апреле, но я этой категорией ни разу не пользовался. На путешествиях срезали 1% - на июнь 3% против 4% в апреле, но, как мне кажется, это из-за начала сезона отпусков, а не из-за личной истории СР)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:46
guntherhouse777
У жены коэффициент 0.066 за май, ставки не порезали, но она кешбек в мае не выводила на счет.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:47
Re: Monobank
Вибрав кабаки, не знаю чи буду юзаьи треба порахувать - краще тут 4% з грейсом 60днів чи 5 в алли і 30...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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