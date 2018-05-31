RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 677678679680>
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:02

Отличные категории в этом месяце :)

Зображення
sauvignon
 
Повідомлень: 147
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:09

  sauvignon написав:Отличные категории в этом месяце :)

Зображення


-1 по ставкам - злісний свинорил.
Користувався акуратно, кеш-беку вибрав всього на 380 грн.
V2
4
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:20

V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322
Poleg
 
Повідомлень: 183
З нами з: 23.03.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:33

Re: Monobank

Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322


0.0303
-1%
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:44

  Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322

Май — 0,0125
Апрель — 0,0708
В мае был пониженный кешбек.

Побуду КО и предположу, что одним из ключевых факторов перевода в категорию «пониженный кешбек» является соотношение полученного кешбека к затратам за предыдущий месяц. Этот коэффициент должен превышать 0,02 (что весьма близко к % ставке по интерчейнджу).
sauvignon
 
Повідомлень: 147
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:56

  sauvignon написав:Побуду КО и предположу, что переход в категорию «заниженный кешбек» находится после коэффициента 0,02 (учитывая % интерчейнджа).

Я тоже так думаю и не верю в сказки Гороха про "20 процентов клиентов, которые принесли банку самые большие убытки". Думаю, что кот режет ставки кешбэка при коэффициенте который больше какого-то конкретного числа близкого к 0,02.
Poleg
 
Повідомлень: 183
З нами з: 23.03.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:55

  V2 написав:-1 по ставкам - злісний свинорил.
Користувався акуратно, кеш-беку вибрав всього на 380 грн.
Т.е. не злостным нынче дают 5% КБ на рестораны, продукты и АЗС?
ЗЫ: за май к-т 0,041 с выводом 495 грн, за апрель 0,0399 с выводом 460 грн. На июнь ощутимых изменений по ставкам не наблюдаю - как было в апреле-мае 4% на продукты и АЗС, так и сейчас, 20% кино - стабильно. Более того, на май предлагается выше ставка КБ по ресторанам - 4% против 3% в мае. На такси в июне 12% против 14% в апреле, но я этой категорией ни разу не пользовался. На путешествиях срезали 1% - на июнь 3% против 4% в апреле, но, как мне кажется, это из-за начала сезона отпусков, а не из-за личной истории СР)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 827
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:03

0,039
На диете.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3232
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:46

guntherhouse777

У жены коэффициент 0.066 за май, ставки не порезали, но она кешбек в мае не выводила на счет.
antey718
 
Повідомлень: 131
З нами з: 03.08.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:47

Re: Monobank

Вибрав кабаки, не знаю чи буду юзаьи :) треба порахувать - краще тут 4% з грейсом 60днів чи 5 в алли і 30...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7868
З нами з: 15.04.09
Подякував: 369 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 677678679680>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], melkh, дядя Caша і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6791)
01.06.2018 06:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.