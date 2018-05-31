0.062(аптеки и шмотки) и 0.040(топливо, еда)
Ничо не резали
Аптек в этом мес нема -- на полку
А с бензусом може чуток и пограемся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:54
0.062(аптеки и шмотки) и 0.040(топливо, еда)
Ничо не резали
Аптек в этом мес нема -- на полку
А с бензусом може чуток и пограемся
... делайте хоть что-нибудь!
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