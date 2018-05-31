sauvignon написав:Побуду КО и предположу, что переход в категорию «заниженный кешбек» находится после коэффициента 0,02 (учитывая % интерчейнджа).
Я тоже так думаю и не верю в сказки Гороха про "20 процентов клиентов, которые принесли банку самые большие убытки". Думаю, что кот режет ставки кешбэка при коэффициенте который больше какого-то конкретного числа близкого к 0,02.
по торговым где-то так и есть, но кроме их моно также учитывает и баланс неторговых транзакций
Poleg написав:V2 Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции? 1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май 2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы) 3. полученное значение озвучить тут P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322
0,08168 -1% по всем категориям на июнь. Заработал 445,17 грн кешбека, вывел 367,56 грн (часть осталась).
А у меня другой вопрос. Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"? Есть у меня подозрение, что ее выбрали если не 100, то 99%.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Poleg написав:V2 Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции? 1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май 2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы) 3. полученное значение озвучить тут P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322
Май — 0,0125 Апрель — 0,0708 В мае был пониженный кешбек.
Побуду КО и предположу, что одним из ключевых факторов перевода в категорию «пониженный кешбек» является соотношение полученного кешбека к затратам за предыдущий месяц. Этот коэффициент должен превышать 0,02 (что весьма близко к % ставке по интерчейнджу).
Вы, наверно, хотели сказать "Этот коэффициент не должен превышать 0,02", т.е. быть меньше 0,02.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html