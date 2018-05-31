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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681>
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:54

0.062(аптеки и шмотки) и 0.040(топливо, еда)
Ничо не резали
Аптек в этом мес нема -- на полку
А с бензусом може чуток и пограемся :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:41

  Poleg написав:
  sauvignon написав:Побуду КО и предположу, что переход в категорию «заниженный кешбек» находится после коэффициента 0,02 (учитывая % интерчейнджа).

Я тоже так думаю и не верю в сказки Гороха про "20 процентов клиентов, которые принесли банку самые большие убытки". Думаю, что кот режет ставки кешбэка при коэффициенте который больше какого-то конкретного числа близкого к 0,02.

по торговым где-то так и есть, но кроме их моно также учитывает и баланс неторговых транзакций
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:49

Re: Monobank

Бету можна якось перенести на новий смарт?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:51

  Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322


0,08168
-1% по всем категориям на июнь. Заработал 445,17 грн кешбека, вывел 367,56 грн (часть осталась).

А у меня другой вопрос. Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"? Есть у меня подозрение, что ее выбрали если не 100, то 99%.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:53

Re: Monobank

  Искатель написав:Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"?

Обирав, звісно, смачненька :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 06:54

  sauvignon написав:
  Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322

Май — 0,0125
Апрель — 0,0708
В мае был пониженный кешбек.

Побуду КО и предположу, что одним из ключевых факторов перевода в категорию «пониженный кешбек» является соотношение полученного кешбека к затратам за предыдущий месяц. Этот коэффициент должен превышать 0,02 (что весьма близко к % ставке по интерчейнджу).


Вы, наверно, хотели сказать "Этот коэффициент не должен превышать 0,02", т.е. быть меньше 0,02.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:01

Re: Monobank

0,024319969388813
Принимайте в клуб свинорылов :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:02

Re: Monobank

0.04, ніц не різали - але кишмиш тіки 209грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн для ФорвардБанк Z7AJ4UU +100грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:03

Re: Monobank

спортивний депо обіцяли в червні. сподівався з 1го і додадуть. немає
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:03

  chipmunk написав:Бету можна якось перенести на новий смарт?

вообще-то автоматом должно тянуть
https://play.google.com/apps/testing/com.ftband.mono
Bosstone
 
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