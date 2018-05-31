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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:18
V2 написав:
-1 по ставкам - злісний свинорил.
Користувався акуратно, кеш-беку вибрав всього на 380 грн.
А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?
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M-Audio
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:24
M-Audio написав:
А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?
у свинорылов нет 20%
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Bosstone
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:34
почему никода нет категории "Ремонт" ? ((
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:38
Bosstone написав: M-Audio написав:
А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?
у свинорылов нет 20%
В таком случае вычисления коэффициентов несколько не точны. У меня в прошлом месяце почти все траты по категориям с высоким процентом, но процент мне не срезали. Только одно маленькое уточнение: тех всех трат примерно на тысячу гривен. Я даже минимальную сотку для вывода не насобирал
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M-Audio
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:42
emeta написав:
почему никода нет категории "Ремонт" ?
А епік центр хіба не супермаркет?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:44
chipmunk написав: emeta написав:
почему никода нет категории "Ремонт" ?
А епік центр хіба не супермаркет?
Ні. І категії твврини немає.
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lov2108
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:47
Искатель написав:
А у меня другой вопрос. Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"? Есть у меня подозрение, что ее выбрали если не 100, то 99%.
Выгреб всю красоту и здоровье, брал бы ещё,но ограничение в 500грн остановило...
В июне сижу с -1%...
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mihasik
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02
chipmunk написав: emeta написав:
почему никода нет категории "Ремонт" ?
А епік центр хіба не супермаркет?
Ні. І категорії тварини немає.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02
clientage написав:
0.062(аптеки и шмотки) и 0.040(топливо, еда)
Ничо не резали
Аптек в этом мес нема -- на полку
А с бензусом може чуток и пограемся
Так ведь сами сравнение проводили по еде с Аллой
Бензин точно там выгоднее будет.
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Aps
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