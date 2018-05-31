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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:18

  V2 написав:
  sauvignon написав:Отличные категории в этом месяце :)

Зображення


-1 по ставкам - злісний свинорил.
Користувався акуратно, кеш-беку вибрав всього на 380 грн.

А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:24

  M-Audio написав:А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?

у свинорылов нет 20%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:34

почему никода нет категории "Ремонт" ? ((
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:38

  Bosstone написав:
  M-Audio написав:А можно уточнить, вот то, что на этом рисунке - это свинорыльные проценты, или нормальные?

у свинорылов нет 20%

В таком случае вычисления коэффициентов несколько не точны. У меня в прошлом месяце почти все траты по категориям с высоким процентом, но процент мне не срезали. Только одно маленькое уточнение: тех всех трат примерно на тысячу гривен. Я даже минимальную сотку для вывода не насобирал :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:42

Re: Monobank

  emeta написав:почему никода нет категории "Ремонт" ?

А епік центр хіба не супермаркет?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:44

  chipmunk написав:
  emeta написав:почему никода нет категории "Ремонт" ?

А епік центр хіба не супермаркет?

Ні. І категії твврини немає.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:47

  Искатель написав:А у меня другой вопрос. Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"? Есть у меня подозрение, что ее выбрали если не 100, то 99%.

Выгреб всю красоту и здоровье, брал бы ещё,но ограничение в 500грн остановило...
В июне сижу с -1%...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02

  chipmunk написав:
  emeta написав:почему никода нет категории "Ремонт" ?

А епік центр хіба не супермаркет?

Ні. І категорії тварини немає.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:02

  clientage написав:0.062(аптеки и шмотки) и 0.040(топливо, еда)
Ничо не резали
Аптек в этом мес нема -- на полку
А с бензусом може чуток и пограемся :wink:


Так ведь сами сравнение проводили по еде с Аллой :!:
Бензин точно там выгоднее будет.
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