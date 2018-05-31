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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:38
Ну что, можно подытожить.
1. У кого % кешбечных трат высокий - "обрезали".
2. У кого сумма кешбека получилась выше 400 грн(грязными) - "обрезали".
3. Кто очень активно использовал какую-то из категорий - "обрезали".
Ну, и персональная "тоска" - то, что категория "Красота и здоровье" появилась - и опять пропала.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:03
Искатель
[u]0,08168
-1% по всем категориям на июнь. Заработал 445,17 грн кешбека, вывел 367,56 грн (часть осталась).[/u]
А у меня другой вопрос. Плюсоните или как-то ответьте, кто выбирал в мае категорию "Красота и здоровье"? Есть у меня подозрение, что ее выбрали если не 100, то 99%.[/quote]
В мае красота... и продукты. Июнь минус 1%(красоты... нет).
Кешбек можно частями выводить?
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isen
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:17
isen написав:
Кешбек можно частями выводить?
нет, очевидно остаток появился после вывода
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Bosstone
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:53
Вообще было бы неплохо если бы кешбек можно было выводить частями!
Монобанк реализуйте данную возможность...
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isen
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:03
isen написав:
Вообще было бы неплохо если бы кешбек можно было выводить частями!
Монобанк реализуйте данную возможность...
Это сделано спецом, чтобы стимулировать набивать следующую сотню.
Так сказать - плата за обнал кешбека
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curiousobro
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1
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:11
isen написав:
Вообще было бы неплохо если бы кешбек можно было выводить частями!
Монобанк реализуйте данную возможность...
а в чем проблема? выводи частями, по 100 грн.
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yuri1978
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:17
yuri1978
Проблема в удобстве пользования.
Думаю не для кого бы не было проблемой если бы кешбек выводился любой суммой
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isen
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:20
chipmunk написав:
Вибрав кабаки, не знаю чи буду юзаьи
треба порахувать - краще тут 4% з грейсом 60днів чи 5 в алли і 30...
Нахомячьте на 1К+)- и Алла будет вне конкуренции)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:21
isen написав:yuri1978
Проблема в удобстве пользования.
Думаю не для кого бы не было проблемой если бы кешбек выводился любой суммой
а в чем смысл частого вывода КБ? достаточно "одной таблЭтки" - 1 вывода в месяц.
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yuri1978
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:25
yuri1978
То Вы ищете проблему, то смысл, а нужно получать удовольствие, для этого и нужно удобство
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isen
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