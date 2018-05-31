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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:31

  isen написав:yuri1978
То Вы ищете проблему, то смысл, а нужно получать удовольствие, для этого и нужно удобство

удобство дрочить КБ каждый день, не зная, сколько еще осталось насвинорылить? :mrgreen:
месье знает толк в извращениях.
удобство как раз и заключается в том, чтобы раз в месяц в день погашения вывести КБ и загасить остаток с другой карты :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:58

  Искатель написав:Ну что, можно подытожить.
1. У кого % кешбечных трат высокий - "обрезали".
2. У кого сумма кешбека получилась выше 400 грн(грязными) - "обрезали".
3. Кто очень активно использовал какую-то из категорий - "обрезали".

Ну, и персональная "тоска" - то, что категория "Красота и здоровье" появилась - и опять пропала.

Не ищите логики :)
За май выжрал весь КБ, ~40 на 60% продукты и красота. Не выводил.
Других трат, кроме ~1000грн за коммунальные (читать платеж по реквизитам) не было.
В категорию свинорылов не переведен, хотя морально был готов, а вот в апреле за аналогичное поведение в марте, сидел на сухом пайке.
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:11

Чет уже апрель, а где обещанный супердепозит? Где валютные виртуалки? Апликуха десять раз уже обновилась, а улучшений - ноль. Так и заплесневеет проект.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:20

Re: Monobank

  wig написав:Так и заплесневеет проект

Мож чо у Колхозничков делают? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 680681682683
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