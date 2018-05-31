Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:11

Чет уже апрель, а где обещанный супердепозит? Где валютные виртуалки? Апликуха десять раз уже обновилась, а улучшений - ноль. Так и заплесневеет проект.

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