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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:31

  isen написав:yuri1978
То Вы ищете проблему, то смысл, а нужно получать удовольствие, для этого и нужно удобство

удобство дрочить КБ каждый день, не зная, сколько еще осталось насвинорылить? :mrgreen:
месье знает толк в извращениях.
удобство как раз и заключается в том, чтобы раз в месяц в день погашения вывести КБ и загасить остаток с другой карты :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:58

  Искатель написав:Ну что, можно подытожить.
1. У кого % кешбечных трат высокий - "обрезали".
2. У кого сумма кешбека получилась выше 400 грн(грязными) - "обрезали".
3. Кто очень активно использовал какую-то из категорий - "обрезали".

Ну, и персональная "тоска" - то, что категория "Красота и здоровье" появилась - и опять пропала.

Не ищите логики :)
За май выжрал весь КБ, ~40 на 60% продукты и красота. Не выводил.
Других трат, кроме ~1000грн за коммунальные (читать платеж по реквизитам) не было.
В категорию свинорылов не переведен, хотя морально был готов, а вот в апреле за аналогичное поведение в марте, сидел на сухом пайке.
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:11

Чет уже апрель, а где обещанный супердепозит? Где валютные виртуалки? Апликуха десять раз уже обновилась, а улучшений - ноль. Так и заплесневеет проект.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:20

Re: Monobank

  wig написав:Так и заплесневеет проект

Мож чо у Колхозничков делают? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:51

  Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322


0.038 -1%
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23

  yuri1978 написав:
  isen написав:yuri1978
Проблема в удобстве пользования.
Думаю не для кого бы не было проблемой если бы кешбек выводился любой суммой
а в чем смысл частого вывода КБ? достаточно "одной таблЭтки" - 1 вывода в месяц.

Это для кредитчиков-грейсовиков так :)
Но многие используют карту как дебетную - им хочется чаще выводить.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33

Re: Monobank

  tmp01 написав:Но многие используют карту как дебетную
тогда зарплатная от бегемота - ихне всЬо )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:39

Re: Monobank

Кто знает - какие лимиты на оплату по pos-у?
Суточный и макс. сумма.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:40

или б5 от тас. там вроде от 1гр дает выводить
v57
 
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  #<1 ... 680681682683
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