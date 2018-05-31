удобство дрочить КБ каждый день, не зная, сколько еще осталось насвинорылить?
месье знает толк в извращениях.
удобство как раз и заключается в том, чтобы раз в месяц в день погашения вывести КБ и загасить остаток с другой карты
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:31
удобство дрочить КБ каждый день, не зная, сколько еще осталось насвинорылить?
месье знает толк в извращениях.
удобство как раз и заключается в том, чтобы раз в месяц в день погашения вывести КБ и загасить остаток с другой карты
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:58
Не ищите логики
За май выжрал весь КБ, ~40 на 60% продукты и красота. Не выводил.
Других трат, кроме ~1000грн за коммунальные (читать платеж по реквизитам) не было.
В категорию свинорылов не переведен, хотя морально был готов, а вот в апреле за аналогичное поведение в марте, сидел на сухом пайке.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:11
Чет уже апрель, а где обещанный супердепозит? Где валютные виртуалки? Апликуха десять раз уже обновилась, а улучшений - ноль. Так и заплесневеет проект.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:20
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:51
0.038 -1%
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:23
Это для кредитчиков-грейсовиков так
Но многие используют карту как дебетную - им хочется чаще выводить.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:33
Re: Monobank
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:39
Re: Monobank
Кто знает - какие лимиты на оплату по pos-у?
Суточный и макс. сумма.
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