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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04

кстати, комисс за более 20 пополнений в мес. Действует оказывается не на календарный мес., а на 30 дней. Отакэ. Хотел щас пополнить а хотеч 3 грн., хотя должно было обнулить по логике. Ну что перекину да другой акк и пополню с него.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:19

Re: Monobank

Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:24

  ukrprom2014 написав:Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?


1) В приложении пишется актуальный курс. Откроете приложение в Польше - автоматом определит, что Вы в Польше и покажет текущий курс (если интернет есть, конечно).

2) Кешбек насчитывает
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:39

Re: Monobank

Комиссий нет, КБ есть. Сейчас в Турции юзаю, курс лучше, чем валюту в местных обменках менять.. Жаль, что карты принимают далеко не везде) благодаря этому разбавил чисто свинорыльству операции по кодам для КБ, и на этот месяц получил реабилитацию в %
Alex_ki
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