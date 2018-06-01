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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04
кстати, комисс за более 20 пополнений в мес. Действует оказывается не на календарный мес., а на 30 дней. Отакэ. Хотел щас пополнить а хотеч 3 грн., хотя должно было обнулить по логике. Ну что перекину да другой акк и пополню с него.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:19
Re: Monobank
Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:24
1) В приложении пишется актуальный курс. Откроете приложение в Польше - автоматом определит, что Вы в Польше и покажет текущий курс (если интернет есть, конечно).
2) Кешбек насчитывает
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:39
Re: Monobank
Комиссий нет, КБ есть. Сейчас в Турции юзаю, курс лучше, чем валюту в местных обменках менять.. Жаль, что карты принимают далеко не везде) благодаря этому разбавил чисто свинорыльству операции по кодам для КБ, и на этот месяц получил реабилитацию в %
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