Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04

кстати, комисс за более 20 пополнений в мес. Действует оказывается не на календарный мес., а на 30 дней. Отакэ. Хотел щас пополнить а хотеч 3 грн., хотя должно было обнулить по логике. Ну что перекину да другой акк и пополню с него.

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