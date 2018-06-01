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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685>
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04

кстати, комисс за более 20 пополнений в мес. Действует оказывается не на календарный мес., а на 30 дней. Отакэ. Хотел щас пополнить а хотеч 3 грн., хотя должно было обнулить по логике. Ну что перекину да другой акк и пополню с него.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:19

Re: Monobank

Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:24

  ukrprom2014 написав:Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?


1) В приложении пишется актуальный курс. Откроете приложение в Польше - автоматом определит, что Вы в Польше и покажет текущий курс (если интернет есть, конечно).

2) Кешбек насчитывает
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:39

Re: Monobank

Комиссий нет, КБ есть. Сейчас в Турции юзаю, курс лучше, чем валюту в местных обменках менять.. Жаль, что карты принимают далеко не везде) благодаря этому разбавил чисто свинорыльству операции по кодам для КБ, и на этот месяц получил реабилитацию в %
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:45

Если отправить платеж, а он по каким то причинам не прошел (отлуп со стороны получателя) - сумма возвращается на счет.
Должна ли возвращаться комиссия, возникшая при проведении этого платежа ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:55

  mustbe написав:Если отправить платеж, а он по каким то причинам не прошел (отлуп со стороны получателя) - сумма возвращается на счет.
Должна ли возвращаться комиссия, возникшая при проведении этого платежа ?

Чья комисс, получателя или отправителя?
Ну и зависит от самой причины отлупа.
Например, если виноват клиент-отправитель (не проверил разрешенные лимиты) то ничо не вернут. Если виноват банк-отправитель (не сформировал правильно проверку 3ДС), то нужно настаивать на возвате комисс.
Если банк-получатель слупил комисс за зачисление, но так и не получил подтверждение перевода от отправителя и таки вернул сумму то мона вечно ругаться с обоими банками -- ниХто ничо не вернёт :mrgreen: Такое было у меня с КдВ Привата: гроши зашли, 0.5% сняли, и... гроши вернули взад. Чат бегемота отморозился, шо все было чики-пики :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:47

  clientage написав:
  mustbe написав:Если отправить платеж, а он по каким то причинам не прошел (отлуп со стороны получателя) - сумма возвращается на счет.
Должна ли возвращаться комиссия, возникшая при проведении этого платежа ?

Чья комисс, получателя или отправителя?
Ну и зависит от самой причины отлупа

Комис - со стороны Мони: платеж за счет кред средств.
Причина отлупа - неверные реквизиты получателя.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:56

  mustbe написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Если отправить платеж, а он по каким то причинам не прошел (отлуп со стороны получателя) - сумма возвращается на счет.
Должна ли возвращаться комиссия, возникшая при проведении этого платежа ?

Чья комисс, получателя или отправителя?
Ну и зависит от самой причины отлупа

Комис - со стороны Мони: платеж за счет кред средств.
Причина отлупа - неверные реквизиты получателя.

Ну эт ваша вина или того перца, шо попросил вас пополнить его карту 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:33

  Poleg написав:Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322

0.043 в мае, резанули (
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:18

Кешбек

Магазин золотой век , в пуще оплата прошла как ПРоЧЕе. Как обычно стеб от прилета и бобового. Идеально подошла бы Б5 / Альфа , а так только срок грейса
никому не верю
sens
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