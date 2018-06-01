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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04
кстати, комисс за более 20 пополнений в мес. Действует оказывается не на календарный мес., а на 30 дней. Отакэ. Хотел щас пополнить а хотеч 3 грн., хотя должно было обнулить по логике. Ну что перекину да другой акк и пополню с него.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:19
Re: Monobank
Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:24
1) В приложении пишется актуальный курс. Откроете приложение в Польше - автоматом определит, что Вы в Польше и покажет текущий курс (если интернет есть, конечно).
2) Кешбек насчитывает
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:39
Re: Monobank
Комиссий нет, КБ есть. Сейчас в Турции юзаю, курс лучше, чем валюту в местных обменках менять.. Жаль, что карты принимают далеко не везде) благодаря этому разбавил чисто свинорыльству операции по кодам для КБ, и на этот месяц получил реабилитацию в %
Додано: Суб 02 чер, 2018 08:45
Если отправить платеж, а он по каким то причинам не прошел (отлуп со стороны получателя) - сумма возвращается на счет.
Должна ли возвращаться комиссия, возникшая при проведении этого платежа ?
Додано: Суб 02 чер, 2018 08:55
Чья комисс, получателя или отправителя?
Ну и зависит от самой причины отлупа.
Например, если виноват клиент-отправитель (не проверил разрешенные лимиты) то ничо не вернут. Если виноват банк-отправитель (не сформировал правильно проверку 3ДС), то нужно настаивать на возвате комисс.
Если банк-получатель слупил комисс за зачисление, но так и не получил подтверждение перевода от отправителя и таки вернул сумму то мона вечно ругаться с обоими банками -- ниХто ничо не вернёт Такое было у меня с КдВ Привата: гроши зашли, 0.5% сняли, и... гроши вернули взад. Чат бегемота отморозился, шо все было чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:47
Комис - со стороны Мони: платеж за счет кред средств.
Причина отлупа - неверные реквизиты получателя.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:56
Ну эт ваша вина или того перца, шо попросил вас пополнить его карту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:33
0.043 в мае, резанули (
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:18
Кешбек
Магазин золотой век , в пуще оплата прошла как ПРоЧЕе. Как обычно стеб от прилета и бобового. Идеально подошла бы Б5 / Альфа , а так только срок грейса
никому не верю
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