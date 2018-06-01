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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:56

  sens написав:Магазин золотой век , в пуще оплата прошла как ПРоЧЕе. Как обычно стеб от прилета и бобового. Идеально подошла бы Б5 / Альфа , а так только срок грейса

А что Вы ожидали?) Кино?)
inflew
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:59

  inflew написав:
  sens написав:Магазин золотой век , в пуще оплата прошла как ПРоЧЕе. Как обычно стеб от прилета и бобового. Идеально подошла бы Б5 / Альфа , а так только срок грейса

А что Вы ожидали?) Кино?)
а Вы мил человек,что предложите,кроме троллололо?)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:09

  sens написав:
  inflew написав:
  sens написав:Магазин золотой век , в пуще оплата прошла как ПРоЧЕе. Как обычно стеб от прилета и бобового. Идеально подошла бы Б5 / Альфа , а так только срок грейса

А что Вы ожидали?) Кино?)
а Вы мил человек,что предложите,кроме троллололо?)

Краса и здоровье, адназначна. Хай поправляют. У меня скоро юбилей свадьбы :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:13

у мони такого мсс нет
5944 Магазины по продаже часов, ювелирных изделий и изделий из серебра
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:17

  Bosstone написав:у мони такого мсс нет
5944 Магазины по продаже часов, ювелирных изделий и изделий из серебра

Этт западло. Нуна писать на мордокнигу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:29

  Poleg написав:V2
Можно попросить злостных свинорылов проделать нехитрые математические операции?
1. во вкладке кешбек сложить сумму по категориям за май
2. разделить эту сумму на общую сумму трат за май (не учитывая переводы)
3. полученное значение озвучить тут
P.S. У меня за май 0,0199, соответственно в июне реабилитирован после диеты с апрельским коэффициентом 0,0322


В мае Продукты 4% и Авто 4% (за кредитные)
466,12/19655,04=0,0237150852200458
Ничего не порезалось в июне.
Из грейса не выхожу никогда.
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:47

Re: Monobank

  Bosstone написав:у мони такого мсс нет

выписка из привата

22:19

Продукты: PR1117, Geroyiv Nebesnoyi Sotni 42−63.00 грн


19:01

Ресторан: KartoplyanaHata, Chernovtsy−249.00 грн

12:41

Ресторан: ACHMA, KAM.-POD.−154.00 грн−7 650.82 грн
Категория: Кафе, бары, рестораны
Карта Универсальная GOLD

МСС кода не вижу в упор (
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:50

Re: Monobank

  sens написав:Карта Универсальная GOLD

А шо за карта, какого банка?
Приват шоли. Он же ток категории-иконки малюет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 682683684685
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