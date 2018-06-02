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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687>
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:44

Re: Monobank

А моня ещё тот свинорыл, получал две посылки от розетки в новой почте. Одну оплатил приватом, вторую в Моне. Терминал ощада. Моня выдала "прочее", приват выдал "авто".
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:05

  ukrprom2014 написав:Подскажите, как за бугром считает, какие комиссии?
Если например товар стоит 100злотых, сколько снимется гривен??
Кешбек(например бензин) на категории заграницей насчитывает?

Кешбек насчитывается, комиссии за конвертации нет. Но, курс выходит хуже, чем у Приватовского Мастера, за счет конвертации через евро. Конечно, там пара копеек, которые покрываются кэшбеком, если он есть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:19

  Lazer88 написав:А моня ещё тот свинорыл, получал две посылки от розетки в новой почте. Одну оплатил приватом, вторую в Моне. Терминал ощада. Моня выдала "прочее", приват выдал "авто".

було б цікаво дізнатися в підтримках привата і моні мсс-коди цих операцій.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:22

Re: Monobank

  casper12 написав:було б цікаво дізнатися в підтримках привата і моні мсс-коди цих операцій.

які банки друкують мсс в ІБ?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:22

Все таки, не 20% клиентов моня посадил на диету.)) Поболе.

А для упорных свинорылов-грейсовиков следующий шаг со стороны мони после пониженных %% каков? Будут уверять, что дебетный режим-это тоже отличный вариант ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:23

  greenozon написав:
  casper12 написав:було б цікаво дізнатися в підтримках привата і моні мсс-коди цих операцій.

які банки друкують мсс в ІБ?

Алла, сбер.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:26

хм, всього лиш 2 (два!) банки із 70? (ну нехай не всі модні і сучасні), 30-ти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:27

Re: Monobank

Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:31

  yama написав:Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %


Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:40

https://youtu.be/Z3BhTeqLb7A

Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))
guntherhouse777
 
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