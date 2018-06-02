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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:44
Re: Monobank
А моня ещё тот свинорыл, получал две посылки от розетки в новой почте. Одну оплатил приватом, вторую в Моне. Терминал ощада. Моня выдала "прочее", приват выдал "авто".
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:05
Кешбек насчитывается, комиссии за конвертации нет. Но, курс выходит хуже, чем у Приватовского Мастера, за счет конвертации через евро. Конечно, там пара копеек, которые покрываются кэшбеком, если он есть.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:19
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:22
Re: Monobank
які банки друкують мсс в ІБ?
+50грн !
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:22
Все таки, не 20% клиентов моня посадил на диету.)) Поболе.
А для упорных свинорылов-грейсовиков следующий шаг со стороны мони после пониженных %% каков? Будут уверять, что дебетный режим-это тоже отличный вариант ?
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:23
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:26
хм, всього лиш 2 (два!) банки із 70? (ну нехай не всі модні і сучасні), 30-ти?
+50грн !
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:27
Re: Monobank
Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %
свинорыл
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:31
Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:40
Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))
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