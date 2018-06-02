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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:02

  WachtAmRhein написав:
  yama написав:Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %


Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.

Пышный это какой ?
  guntherhouse777 написав:https://youtu.be/Z3BhTeqLb7A

Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))

так НЕТ его еще :( :(
свинорыл
yama
 
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