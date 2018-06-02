|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:02
WachtAmRhein написав: yama написав:
Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %
Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.
Пышный это какой ?
guntherhouse777 написав:
https://youtu.be/Z3BhTeqLb7A
Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))
так НЕТ его еще
свинорыл
-
yama
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему