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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:02
WachtAmRhein написав: yama написав:
Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %
Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.
Пышный это какой ?
guntherhouse777 написав:
https://youtu.be/Z3BhTeqLb7A
Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))
так НЕТ его еще
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:19
yama написав: WachtAmRhein написав:
Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.
Пышный это какой ?
Ощад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:25
Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:41
ukrprom2014 написав:
Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.
різниця в якому знаку після коми?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:43
ukrprom2014 написав:Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.
Думаю связано с округлением до одного евроцента. Туды-сюды до 32 копеек от курса.
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