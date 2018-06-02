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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:02

  WachtAmRhein написав:
  yama написав:Кто оплачивал картой товар наложенным платежом на новой почте с кредитных
( это когда за сам товар платишь при получении в отделении новой почты через терминал) ? считает как оплату услуг\товара или как перевод денег p2p ?
чего спрашиваю были прецеденты что как p2p посчитали и как за сем налички %


Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.

Пышный это какой ?
  guntherhouse777 написав:https://youtu.be/Z3BhTeqLb7A

Спортивный депозит.
Взгляд со стороны.))

так НЕТ его еще :( :(
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:19

  yama написав:
  WachtAmRhein написав:
Следите через какой терминал, пышный - п2п, приват покупка, но рассрочки Алла не даёт.

Пышный это какой ?

Ощад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:25

Re: Monobank

Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:41

  ukrprom2014 написав:Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.

різниця в якому знаку після коми?
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:43

Re: Monobank

ukrprom2014 написав:Вести с полей. Забугром КБ начисляет. Курс почему-то разный даже при расчете на одной и той же точке с интервалом 5 минут. Но все равно примерно равен обменке.
Думаю связано с округлением до одного евроцента. Туды-сюды до 32 копеек от курса.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:54

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:
  casper12 написав:було б цікаво дізнатися в підтримках привата і моні мсс-коди цих операцій.

які банки друкують мсс в ІБ?

Алла, сбер.


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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:41

Re: Monobank

  casper12 написав:різниця в якому знаку після коми?

По белорусскому рублю:
1я покупка 12,89 грн./БР
1я покупка 13,1201 грн./БР
Т.е. почти 2 % разницы...
ukrprom2014
 
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