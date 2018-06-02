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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:09

  safonovstanislav написав:
  greenozon написав:Грошові переказти (Western, MG, ін) слати (і приймати) простіше і дешевше.
SWIFT більше для бізнесу

Не проще и не дешевле. Swift просто менее раскрученая система среди простого населения. Отправить или получить деньги через swift не сложнее, чем отправить или получить деньги с карты на карту. А насчёт стоимости того же western union, если отстегнуть 5-10% от суммы перевода это дёшего, то даже не знаю что написать.

Например, отправить $5000 по western union в Европу будет стоить $201. А если отправлять свифтом, даже по зверским тарифам привата, выйдет $37

В Привате свифт самый дешевый
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:12

Re: Monobank

  safonovstanislav написав:Отправить или получить деньги через swift не сложнее


До 15000 грн - так, а далі - треба документальні підтвердження операції, чого в грошових переказах нема і не було.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:31

  Stringer написав:В Привате свифт самый дешевый

Не самый дешевый. Во многих банках за свифт фиксированная комиссия, независимо от суммы. Если что, свифты не только из Украины можно отправлять
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:35

  greenozon написав:
  safonovstanislav написав:Отправить или получить деньги через swift не сложнее


До 15000 грн - так, а далі - треба документальні підтвердження операції, чого в грошових переказах нема і не було.

Ошибаетесь. Чтоб отправить western, ещё до майдана бегал вместе с женой по банкам, как сайгак несколько дней, т.к. ограничение 15 000 грн на человека на банк в день.

Кстати, свифтов можно получать сколько угодно в месяц на любые суммы. А тот же western, только $10 000 в месяц, не больше по-моему 10 переводов в месяц
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:41

Re: Monobank

Шо за прікол. Підняли ліміт по разсрачці, а в УБКІ настучали, що ліміт по кредиту підняли?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:44

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:В Привате свифт самый дешевый

Не самый дешевый. Во многих банках за свифт фиксированная комиссия, независимо от суммы. Если что, свифты не только из Украины можно отправлять

в каких именно?
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