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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:09
safonovstanislav написав: greenozon написав:
Грошові переказти (Western, MG, ін) слати (і приймати) простіше і дешевше.
SWIFT більше для бізнесу
Не проще и не дешевле. Swift просто менее раскрученая система среди простого населения. Отправить или получить деньги через swift не сложнее, чем отправить или получить деньги с карты на карту. А насчёт стоимости того же western union, если отстегнуть 5-10% от суммы перевода это дёшего, то даже не знаю что написать.
Например, отправить $5000 по western union в Европу будет стоить $201. А если отправлять свифтом, даже по зверским тарифам привата, выйдет $37
В Привате свифт самый дешевый
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:12
safonovstanislav написав:
Отправить или получить деньги через swift не сложнее
До 15000 грн - так, а далі - треба документальні підтвердження операції, чого в грошових переказах нема і не було.
+50грн !
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:31
Stringer написав:
В Привате свифт самый дешевый
Не самый дешевый. Во многих банках за свифт фиксированная комиссия, независимо от суммы. Если что, свифты не только из Украины можно отправлять
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safonovstanislav
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:35
greenozon написав: safonovstanislav написав:
Отправить или получить деньги через swift не сложнее
До 15000 грн - так, а далі - треба документальні підтвердження операції, чого в грошових переказах нема і не було.
Ошибаетесь. Чтоб отправить western, ещё до майдана бегал вместе с женой по банкам, как сайгак несколько дней, т.к. ограничение 15 000 грн на человека на банк в день.
Кстати, свифтов можно получать сколько угодно в месяц на любые суммы. А тот же western, только $10 000 в месяц, не больше по-моему 10 переводов в месяц
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safonovstanislav
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:41
Шо за прікол. Підняли ліміт по разсрачці, а в УБКІ настучали, що ліміт по кредиту підняли?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:44
safonovstanislav написав: Stringer написав:
В Привате свифт самый дешевый
Не самый дешевый. Во многих банках за свифт фиксированная комиссия, независимо от суммы. Если что, свифты не только из Украины можно отправлять
в каких именно?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:12
Кочевник написав:Шо за прікол. Підняли ліміт по разсрачці, а в УБКІ настучали, що ліміт по кредиту підняли?
Мало того, підняли ліміт на якусь дивну суму, ніяк не корелює з сумою ліміту і сумою розстрочки, ніяк не можу зрозуміти логіку
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:47
Stringer написав:
в каких именно?
Сказать точно не могу, т.к. за границей счета не имею, и сам не отправлял, но большинство зарубежных it компаний, а также электронных платёжных систем делают за свифты именно фиксированную комиссию за вывод денег, а не %. Соответственно они сами платят фиксированную комиссию, а не %, т.к. в убыток работать никто не будет.
И именно так работает 99.9% компаний. Swift фиксированно $5-$50. Напрямую на карту 2-7%
Например, тот же Skrill, paxum, payza. Да почти все так работают
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safonovstanislav
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:19
safonovstanislav написав:
И именно так работает 99.9% компаний. Swift фиксированно $5-$50.
Только это не OUR, и получатель, особенно в Украине, может еще заплатить комиссию банку-корреспонденту.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:18
safonovstanislav написав: Stringer написав:
В Привате свифт самый дешевый
Не самый дешевый. Во многих банках за свифт фиксированная комиссия, независимо от суммы. Если что, свифты не только из Украины можно отправлять
у какого банка Укарины получение Swift из Европы дешевле чем у привата ?
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