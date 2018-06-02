Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:25
Re: Monobank+ відсутність кешбека за депо
Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:19
Re: Monobank
В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:24
Re: Monobank
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