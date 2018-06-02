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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:25

Re: Monobank+ відсутність кешбека за депо

Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:19

Re: Monobank

В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:24

Re: Monobank

  pavyak написав:Ну и аптеки по моему у всех забрали.

Тогда выздоравливайте поскорее!
ukrprom2014
 
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  #<1 ... 686687688689
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