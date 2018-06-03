Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21

Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.

Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.