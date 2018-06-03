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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:25

Re: Monobank+ відсутність кешбека за депо

Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:19

Re: Monobank

В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:24

Re: Monobank

  pavyak написав:Ну и аптеки по моему у всех забрали.

Тогда выздоравливайте поскорее!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:06

Когда выкатят обещанный депозит под 20%? И будет ли он вообще? Может это фантастика.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:10

  wig написав:
  safonovstanislav написав:И именно так работает 99.9% компаний. Swift фиксированно $5-$50.

Только это не OUR, и получатель, особенно в Украине, может еще заплатить комиссию банку-корреспонденту.

Может заплатить, а может и не заплатить, как повезёт

Мне вот такие всё время приходили:
71A: Details of Charges
SHA
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:14

  yama написав:у какого банка Укарины получение Swift из Европы дешевле чем у привата ?

У большинства. Проще спросить обратное. Самые крутые условия получения свифтов как раз у моно, он ещё доплачивает разницей курсов. Кроме того, что зачисление без комиссии, ещё и доллары в гривны конвертирует по шикарному курсу. Например, сейчас курс моно 26.15, а в валютных конторах на обратный откуп около 26. Это в теории, т.к. именно свифты на моно не зачислял
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21

Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:24

  wig написав:Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.

Ясно. Не знал. Делал несколько переводов себе на карту в долларах, курс понравился. Думал, этот курс на все переводы распространяется

А вообще, во многих банках кроме привата есть тарифы с бесплатным зачислением и снятием. Кроме моно, например, ещё альфа, идея.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:42

Да, но во многих и с лояльностью проблема - могут завернуть.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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