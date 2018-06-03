Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:25
Re: Monobank+ відсутність кешбека за депо
Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:19
Re: Monobank
В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:24
Re: Monobank
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:06
Когда выкатят обещанный депозит под 20%? И будет ли он вообще? Может это фантастика.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:10
Может заплатить, а может и не заплатить, как повезёт
Мне вот такие всё время приходили:
71A: Details of Charges
SHA
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:14
У большинства. Проще спросить обратное. Самые крутые условия получения свифтов как раз у моно, он ещё доплачивает разницей курсов. Кроме того, что зачисление без комиссии, ещё и доллары в гривны конвертирует по шикарному курсу. Например, сейчас курс моно 26.15, а в валютных конторах на обратный откуп около 26. Это в теории, т.к. именно свифты на моно не зачислял
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21
Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:24
Ясно. Не знал. Делал несколько переводов себе на карту в долларах, курс понравился. Думал, этот курс на все переводы распространяется
А вообще, во многих банках кроме привата есть тарифы с бесплатным зачислением и снятием. Кроме моно, например, ещё альфа, идея.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:42
Да, но во многих и с лояльностью проблема - могут завернуть.
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