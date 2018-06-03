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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:15

http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:29

  maxprofit написав:Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?


Ми повертаємо кешбек в тому випадку, якщо з вас була списана комісія за поповнення депозиту. Якщо це так - зверніться в нашу підтримку, допоможемо вам ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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