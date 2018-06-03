Ми повертаємо кешбек в тому випадку, якщо з вас була списана комісія за поповнення депозиту. Якщо це так - зверніться в нашу підтримку, допоможемо вам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:15
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Додано: Пон 04 чер, 2018 08:29
Ми повертаємо кешбек в тому випадку, якщо з вас була списана комісія за поповнення депозиту. Якщо це так - зверніться в нашу підтримку, допоможемо вам
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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