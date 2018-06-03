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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:15

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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:29

  maxprofit написав:Другий поспіль депозит, оформлений з карти Привата і нема кешбека 0.6% ...
WTF, Mono ?


Ми повертаємо кешбек в тому випадку, якщо з вас була списана комісія за поповнення депозиту. Якщо це так - зверніться в нашу підтримку, допоможемо вам ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:10

Re: Monobank

Депозит «Спортивний»
Валюта Депозиту Гривня
Строк Депозиту 3 міс
Звичайна процентна ставка 21% річних
Знижена процентна ставка 11% річних
Мінімальна сума Депозиту 1 000 гривень
https://www.monobank.com.ua/taryfy
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13

  casper12 написав:
  Lazer88 написав:А моня ещё тот свинорыл, получал две посылки от розетки в новой почте. Одну оплатил приватом, вторую в Моне. Терминал ощада. Моня выдала "прочее", приват выдал "авто".

було б цікаво дізнатися в підтримках привата і моні мсс-коди цих операцій.

Они одинаковые. Уже много раз писали о том, что в корезоиде и моне группировка MCC в категории происходит вручную, поэтому как Горох сказал так и будет. В Привате (кстати и в А-банке) они сгружены в "авто", а в моне по такой категории пришлось бы кешбэк выплачивать. Это в планы Гороха не входит.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:22

Re: Monobank

и шо нада делать шоб таки этот 21% был?
пройти 4 км в день? и как будет идти учет пройденного? а если сбой техники?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:23

  isen написав:Депозит «Спортивний»
Валюта Депозиту Гривня
Строк Депозиту 3 міс
Звичайна процентна ставка 21% річних
Знижена процентна ставка 11% річних
Мінімальна сума Депозиту 1 000 гривень
https://www.monobank.com.ua/taryfy

подробности для 11% в https://www.monobank.com.ua/umovy
Ток вот непонятно, а если 23дня бегал/прыгал на 10..15К шагов, потом споткнулся/упал, растянул голеностоп, отлежался 3 дня и стал бегать на 12Кшагоффф, то уже ВСЬОО, этому стайеру за все 3мес насчитают по 11%? А деж спортивная мотивация? Надеюсь, Моня понимает скока у того стайера есть свободного адреналина, он же и до ЛандОна добежит за своими 21% :mrgreen:

ПС. Приколисты, почему бы не считать "в среднем" на текущий момент, за мес, за срок депо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:25

clientage
ИМХО было бы правильно считать посуточно процент.
Занимался спортом - получи 21% годовых.
Спал на выходных - получи 11% годовых.
а так в топку такие условия. я не робот.
например недавно свалило меня на неделю. и зачем мне такой депозит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:29

  mephala написав:clientage
ИМХО было бы правильно считать посуточно процент.
Занимался спортом - получи 21% годовых.
Спал на выходных - получи 11% годовых.

НУ свалился от гриппа - получи 11% на лекарства.
Нечего раскисать -- уши мять за просто так (девиз вольников) :lol: :lol:
Нее, нуна с терьерчиком соседским подружиться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:31

Re: Monobank

  isen написав:Депозит «Спортивний»
Валюта Депозиту Гривня
Строк Депозиту 3 міс


https://www.monobank.com.ua/deposit

щось не видко
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:33

clientage
не. ну я могу дать и родичам поносить мобильник пока меня свалило.
но это же идиотизм.
как по мне считать проценты посуточно в зависимости от пройденных шагов самое нормальное решение было бы.
от пойду я в горы или на сплав. и там шото случится с мобильником.
и все? прощай сладкие проценты?
или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%?
типа без лоха и жизнь плоха?
mephala
 
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