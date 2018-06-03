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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:38
Подскажите где у них про конвертацию написано?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:45
mephala написав:clientage
не. ну я могу дать и родичам поносить мобильник пока меня свалило.
но это же идиотизм.
как по мне считать проценты посуточно в зависимости от пройденных шагов самое нормальное решение было бы.
от пойду я в горы или на сплав. и там шото случится с мобильником.
и все? прощай сладкие проценты?
или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%?
типа без лоха и жизнь плоха?
А как вам собственно сами приборы для контроля?
1.6.6. Оформити Депозит «Спортивний» може будь-який Клієнт, що активував мобільний додаток «Здоров’я»/«HEALTH» (для операційної системи IOS) або мобільний додаток «Google Fit» (для операційної системи Android). З метою аналізу регулярної спортивної активності Клієнт надає дозвіл Банку отримувати доступ до мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків.
1.6.7. Клієнт погоджується з тим, що Банк на підставі отриманої від смартфону інформації, самостійно здійснює аналіз регулярної спортивної активності Клієнта, а результати цього аналізу не підлягають оскарженню з боку Клієнта.
1.6.8. Клієнт зобов’язується не створювати умов, за якими Банк не буде мати змоги отримувати дані з мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків. У випадку, коли Банк не зможе отримати дані з мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків для аналізу регулярної спортивної активності більше ніж три дні сукупно, то застосовуються правила з пунктів 1.6.1.2., 1.6.2.
Я вот предлагаю Авакову дать доступ к этому Google Fit. Чо там заморачиваться с сертификацией камер, поправками в законе. Просто мона дать льготу -80% на первых 3 штрафа, тем водилам, хто зарегил свою мабилу в полицейском околодке
Да и в Антимонопольный мона стукнуть. Вот чо нет альтернативы на датчики
Вообщем детский сад, песочница 2го спортивного отряда младшей возрастной группы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:48
mephala написав:
или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%
Я, конечно, лояльный клиент, но 11% и для текущего счета мало.
Востаннє редагувалось wig
в Пон 04 чер, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:48
proftpd66 написав: Порт написав:
Когда выкатят обещанный депозит под 20%? И будет ли он вообще? Может это фантастика.
в конце августе будет скачек курса 27-31
какой смысл сейчас брать депозит под 18%? (с вычеткой налогов)
В августе можно продать бакс и купить гривну на депо на 1-3 месяца
Ну, вообще-то 27-28 скачком бы не звал. А в то, что будет выше - слабо верится. Выборы на носу.
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Viktor
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:49
wig написав: mephala написав:
или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%
Я, конечно, лояльный клиент, но 11% и для текущего счета мало.
Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.
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Viktor
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51
Viktor написав:
Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.
Так здесь, в этой ветке, полно таких банков. На первой странице.
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wig
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54
wig написав: Viktor написав:
Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.
Так здесь, в этой ветке, полно таких банков. На первой странице.
Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.
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Viktor
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:55
Viktor написав:
Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.
Естественно, речь идет о банках, ценовой категории "Универсал".
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wig
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:58
wig написав: Viktor написав:
Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.
Естественно, речь идет о банках, ценовой категории "Универсал".
... даже его оруженосца с котиком. Ему на текущий нуна не меньше 14% предлагать. А не фуфловые заманухи рисовать на 21%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:01
clientage написав:
даже его оруженосца с котиком. Ему на текущий нуна не меньше 14% предлагать.
А они даже свои же 10% отрубили, т.к. вторая дебетная карта клиенту не положена.
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wig
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