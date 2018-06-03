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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:38

Re: Monobank

Подскажите где у них про конвертацию написано?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:45

  mephala написав:clientage
не. ну я могу дать и родичам поносить мобильник пока меня свалило.
но это же идиотизм.
как по мне считать проценты посуточно в зависимости от пройденных шагов самое нормальное решение было бы.
от пойду я в горы или на сплав. и там шото случится с мобильником.
и все? прощай сладкие проценты?
или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%?
типа без лоха и жизнь плоха?

А как вам собственно сами приборы для контроля?
1.6.6. Оформити Депозит «Спортивний» може будь-який Клієнт, що активував мобільний додаток «Здоров’я»/«HEALTH» (для операційної системи IOS) або мобільний додаток «Google Fit» (для операційної системи Android). З метою аналізу регулярної спортивної активності Клієнт надає дозвіл Банку отримувати доступ до мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків.
1.6.7. Клієнт погоджується з тим, що Банк на підставі отриманої від смартфону інформації, самостійно здійснює аналіз регулярної спортивної активності Клієнта, а результати цього аналізу не підлягають оскарженню з боку Клієнта.
1.6.8. Клієнт зобов’язується не створювати умов, за якими Банк не буде мати змоги отримувати дані з мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків. У випадку, коли Банк не зможе отримати дані з мобільних додатків/датчиків, що вираховують щоденну кількість кроків для аналізу регулярної спортивної активності більше ніж три дні сукупно, то застосовуються правила з пунктів 1.6.1.2., 1.6.2.

Я вот предлагаю Авакову дать доступ к этому Google Fit. Чо там заморачиваться с сертификацией камер, поправками в законе. Просто мона дать льготу -80% на первых 3 штрафа, тем водилам, хто зарегил свою мабилу в полицейском околодке :mrgreen:
Да и в Антимонопольный мона стукнуть. Вот чо нет альтернативы на датчики :mrgreen:
Вообщем детский сад, песочница 2го спортивного отряда младшей возрастной группы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:48

  mephala написав:или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%

Я, конечно, лояльный клиент, но 11% и для текущего счета мало.
Востаннє редагувалось wig в Пон 04 чер, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:48

  proftpd66 написав:
  Порт написав:Когда выкатят обещанный депозит под 20%? И будет ли он вообще? Может это фантастика.


в конце августе будет скачек курса 27-31

какой смысл сейчас брать депозит под 18%? (с вычеткой налогов)

В августе можно продать бакс и купить гривну на депо на 1-3 месяца


Ну, вообще-то 27-28 скачком бы не звал. А в то, что будет выше - слабо верится. Выборы на носу.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:49

  wig написав:
  mephala написав:или рассчитано на то что многие стратят и получат деньги под 11%

Я, конечно, лояльный клиент, но 11% и для текущего счета мало.


Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51

  Viktor написав:Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.

Так здесь, в этой ветке, полно таких банков. На первой странице.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54

  wig написав:
  Viktor написав:Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.

Так здесь, в этой ветке, полно таких банков. На первой странице.


Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:55

  Viktor написав:Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.

Естественно, речь идет о банках, ценовой категории "Универсал".
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:58

  wig написав:
  Viktor написав:Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.

Естественно, речь идет о банках, ценовой категории "Универсал".

... даже его оруженосца с котиком. Ему на текущий нуна не меньше 14% предлагать. А не фуфловые заманухи рисовать на 21% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:01

  clientage написав:даже его оруженосца с котиком. Ему на текущий нуна не меньше 14% предлагать.

А они даже свои же 10% отрубили, т.к. вторая дебетная карта клиенту не положена.
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  #<1 ... 688689690691
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