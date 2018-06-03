RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:23

Re: Monobank

Viktor написав:
  wig написав:
  Viktor написав:Оно может и мало, но Вы приведите пример ТС хотя-бы таким %.

Так здесь, в этой ветке, полно таких банков. На первой странице.


Мета, Конкорд? Возможно, в мелких банках и есть такие %%. В системных точно нет.

Прокредит;)
maxim2014
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:31

Re: Monobank

  clientage написав:А как вам собственно сами приборы для контроля?

Можете расшифровать что Вам не нравится? В обоих случаях прописана активация платформы и доступ к данным, которые она собирает, что не так?
Poleg
 
Повідомлень: 188
З нами з: 23.03.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:41

  Poleg написав:
  clientage написав:А как вам собственно сами приборы для контроля?

Можете расшифровать что Вам не нравится? В обоих случаях прописана активация платформы и доступ к данным, которые она собирает, что не так?

вот картонка, вот шарик, вот три стаканчика - что не так? :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:54

Re: Monobank

  Poleg написав:и доступ к данным

Кому даётся доступ? Конкретное лицо, которое будет принимать решение правильные это данные или на лягавой накручено? Для игрушек на форуме и хвастовстве в группе перед своими подписчиками вполне подходит? А для работы с финансами...
Вон у АХА есть приблуда в автомобиль (Raxel), которая по КАМ-шине мониторит стиль вождения. Если этот стиль (доходяга в гробу на колёсиках) устраивает страховую, то она скостит от 5 до 25% страхового платежа. Я установил, побаловался :) Узнайте как там оформляются договорные отношения :)
Вообщем, если котэ хочет поразвлекаться/покуралесить, тогда хай дает не 11%, а 18..19% штрафной ставки, и среднюю, за текущий месяц :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24515
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1961 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:57

  clientage написав:Вообщем, если котэ хочет поразвлекаться/покуралесить, тогда хай дает не 11%, а 18..19%

И то, Шарику понесут.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 06.01.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:11

Re: Monobank

Мда. В чем по вашему проблема в том что Google Fit будет передавать статистику активности Моно?
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:12

Re: Monobank

  clientage написав:Кому даётся доступ? Конкретное лицо, которое будет принимать решение правильные это данные или на лягавой накручено? Для игрушек на форуме и хвастовстве в группе перед своими подписчиками вполне подходит? А для работы с финансами...

В игре с банком, особенно в той теме, которой мы находимся уже давно было понятно, что игра всегда будет на стороне Гороха и ко. Или мало примеров - проценты за пополнение депозита, тасование MCC по категориям, индивидуальный (читай пониженный) процент кешбэка итд. Каждый сам выбирает будет ли отгадывать под каким стаканчиком шарик :)
Poleg
 
Повідомлень: 188
З нами з: 23.03.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:36

Понеділок 10000 кроків, вівторок, середа 0 кроків, четвер 10000, пятниця, субота 0 кроків, неділя 10000 кроків - так годиться?
І 21 спортивний прОцент в кишені. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24668
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 689690691692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, guntherhouse777, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.