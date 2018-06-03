Прокредит;)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:23
Re: Monobank
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:31
Re: Monobank
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:41
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:54
Re: Monobank
Кому даётся доступ? Конкретное лицо, которое будет принимать решение правильные это данные или на лягавой накручено? Для игрушек на форуме и хвастовстве в группе перед своими подписчиками вполне подходит? А для работы с финансами...
Вон у АХА есть приблуда в автомобиль (Raxel), которая по КАМ-шине мониторит стиль вождения. Если этот стиль (доходяга в гробу на колёсиках) устраивает страховую, то она скостит от 5 до 25% страхового платежа. Я установил, побаловался Узнайте как там оформляются договорные отношения
Вообщем, если котэ хочет поразвлекаться/покуралесить, тогда хай дает не 11%, а 18..19% штрафной ставки, и среднюю, за текущий месяц
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:57
И то, Шарику понесут.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:11
Re: Monobank
Мда. В чем по вашему проблема в том что Google Fit будет передавать статистику активности Моно?
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:12
Re: Monobank
В игре с банком, особенно в той теме, которой мы находимся уже давно было понятно, что игра всегда будет на стороне Гороха и ко. Или мало примеров - проценты за пополнение депозита, тасование MCC по категориям, индивидуальный (читай пониженный) процент кешбэка итд. Каждый сам выбирает будет ли отгадывать под каким стаканчиком шарик
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:36
Понеділок 10000 кроків, вівторок, середа 0 кроків, четвер 10000, пятниця, субота 0 кроків, неділя 10000 кроків - так годиться?
І 21 спортивний прОцент в кишені. Ні?
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