У разі якщо Клієнт протягом строку дії Депозитного договору більше ніж три дні сукупно порушував умови регулярності... три дня за весь срок
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:47
У разі якщо Клієнт протягом строку дії Депозитного договору більше ніж три дні сукупно порушував умови регулярності... три дня за весь срок
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:47
1.6.1.2. У разі якщо Клієнт протягом строку дії Депозитного договору більше ніж три дні сукупно
порушував умови регулярності спортивної активності (щоденно проходив менше ніж 10 000 кроків), у
тому числі у зв’язку із хворобою та/або іншими непередбаченими обставинами, Банк нараховує проценти
за Депозитом за Зниженою ставкою, зазначеною в Заяві Клієнта на оформлення Депозиту.
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Все згідно умов.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:53
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:54
Re: Monobank
Что-то моня СЭПы не торопится отправлять. Или уже поменяли регламент?
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:15
Re: Monobank
Доползли СЭПы. Ой довго...
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42
31-го в комунали инкт провайдера на их счет в примат пополнил-пока нема... дата валютирования 01/06 ,но назначение комунал.в прошл.месяц тоже дня 3 разгребали
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