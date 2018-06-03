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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:47

  Квесторе_поверніться написав:Понеділок 10000 кроків, вівторок, середа 0 кроків, четвер 10000, пятниця, субота 0 кроків, неділя 10000 кроків - так годиться?
І 21 спортивний прОцент в кишені. Ні?



У разі якщо Клієнт протягом строку дії Депозитного договору більше ніж три дні сукупно порушував умови регулярності... три дня за весь срок
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:47

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Понеділок 10000 кроків, вівторок, середа 0 кроків, четвер 10000, пятниця, субота 0 кроків, неділя 10000 кроків - так годиться?
І 21 спортивний прОцент в кишені. Ні?

КкккакЭто? Каждый божий день 10К шагов, еще и не взумайте шутки шутить на границе 23:59:99:999. Часы сверяйте по группе 8)

1.6.1.2. У разі якщо Клієнт протягом строку дії Депозитного договору більше ніж три дні сукупно
порушував умови регулярності спортивної активності (щоденно проходив менше ніж 10 000 кроків), у
тому числі у зв’язку із хворобою та/або іншими непередбаченими обставинами, Банк нараховує проценти
за Депозитом за Зниженою ставкою, зазначеною в Заяві Клієнта на оформлення Депозиту.
_____________
Все згідно умов. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:53

Квесторе_поверніться
три дні сукупно а не в підряд.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:53

  wig написав:и, перебор горит.


Если перебор - быстро садимся в маршрутку. Надо беречь ноги для следующего дня :D
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:54

Re: Monobank

Что-то моня СЭПы не торопится отправлять. Или уже поменяли регламент?
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:15

Re: Monobank

Доползли СЭПы. Ой довго...
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

  cdj2 написав:Доползли СЭПы. Ой довго...

31-го в комунали инкт провайдера на их счет в примат пополнил-пока нема... дата валютирования 01/06 ,но назначение комунал.в прошл.месяц тоже дня 3 разгребали
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:01

То есть, выходной раз в месяц по Спортивному?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:13

Фигня это и полный развод, а не "Спортивный".
Даже заморачиваться не собираюсь.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:35

  guntherhouse777 написав:То есть, выходной раз в месяц по Спортивному?

На роботу і з роботи пішки. В вихідні на стадіон.
Квесторе_поверніться
 
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