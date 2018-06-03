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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:08

  Искатель написав:Фигня это и полный развод, а не "Спортивный".
Даже заморачиваться не собираюсь.

Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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  #<1 ... 691692693694
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