Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:08
Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:10
Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:15
Прогресс прохождения квеста можно будет видеть в приложении онлайн. Так что всё достаточно прозрачно
Всё IMHO
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:17
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50
мне интересно другое. как это все юридически вяжется. что прописывают в договоре?
если у чела где то там в инете что то там показало то будет 21% а если не показало то 11% ?
и на ком ответственность в случае чего то не так? как обычно на клиенте лохе?
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