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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:08
Искатель написав:
Фигня это и полный развод, а не "Спортивный".
Даже заморачиваться не собираюсь.
Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:43
Хто вже вирішив укласти Спортивний?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:10
Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.
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Порт
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:15
Порт написав:
Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.
Прогресс прохождения квеста можно будет видеть в приложении онлайн. Так что всё достаточно прозрачно
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:17
Квесторе_поверніться написав:
Хто вже вирішив укласти Спортивний?
А мне нравится)
С конца месяца подпишусь.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50
Вкладчик1234 написав: Порт написав:
Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.
Прогресс прохождения квеста можно будет видеть в приложении онлайн. Так что всё достаточно прозрачно
мне интересно другое. как это все юридически вяжется. что прописывают в договоре?
если у чела где то там в инете что то там показало то будет 21% а если не показало то 11% ?
и на ком ответственность в случае чего то не так? как обычно на клиенте лохе?
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mephala
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:00
Аналогично, выбрали по карте банка кэшбек по медицине. Но продолжали медицину, аптеки, продукты дальше платить, чтобы увеличить оборот по внекешбечным операциям. Коэффициент 0.343. Не порезали. В апреле кэшбек меньше сотни.
pavyak написав:В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
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Інкогніто
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:25
mephala написав:
мне интересно другое. как это все юридически вяжется. что прописывают в договоре?
если у чела где то там в инете что то там показало то будет 21% а если не показало то 11% ?
и на ком ответственность в случае чего то не так? как обычно на клиенте лохе?
В этом штрафном проценте особенно мерзко, что заранее дискриминируются люди с ограниченной подвижностью, инвалидностью, и беременные женщины. Это нарушение конституции, и просто, позор.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:06
cds77 написав:Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.
Цена спортивного вопроса 8050 грн в год от одного фонда.
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