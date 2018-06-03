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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:08

  Искатель написав:Фигня это и полный развод, а не "Спортивный".
Даже заморачиваться не собираюсь.

Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.

Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:43

Хто вже вирішив укласти Спортивний?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:10

Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:15

  Порт написав:Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.

Прогресс прохождения квеста можно будет видеть в приложении онлайн. Так что всё достаточно прозрачно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:17

  Квесторе_поверніться написав:Хто вже вирішив укласти Спортивний?

А мне нравится)
С конца месяца подпишусь.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50

  Вкладчик1234 написав:
  Порт написав:Очевидно, что клиент ничего не докажет банку, при возникновении спорной ситуации по начислению процентов. 11% за срочный депозит сравнимо со ставками до востребования в других банках. Обычный гороховый развод.

Прогресс прохождения квеста можно будет видеть в приложении онлайн. Так что всё достаточно прозрачно

мне интересно другое. как это все юридически вяжется. что прописывают в договоре?
если у чела где то там в инете что то там показало то будет 21% а если не показало то 11% ?
и на ком ответственность в случае чего то не так? как обычно на клиенте лохе?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:00

Re: Monobank

Аналогично, выбрали по карте банка кэшбек по медицине. Но продолжали медицину, аптеки, продукты дальше платить, чтобы увеличить оборот по внекешбечным операциям. Коэффициент 0.343. Не порезали. В апреле кэшбек меньше сотни.
pavyak написав:В мае попал в больницу. В результате аптечный кешбек по Моне, достиг максимума. В результате в июне был наказан банком, по всем 6 категориям. Ну и аптеки по моему у всех забрали.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:25

  mephala написав:мне интересно другое. как это все юридически вяжется. что прописывают в договоре?
если у чела где то там в инете что то там показало то будет 21% а если не показало то 11% ?
и на ком ответственность в случае чего то не так? как обычно на клиенте лохе?

В этом штрафном проценте особенно мерзко, что заранее дискриминируются люди с ограниченной подвижностью, инвалидностью, и беременные женщины. Это нарушение конституции, и просто, позор.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:06

Re: Monobank

cds77 написав:Молодцы, даже за их этот "спортивный" депозит немного зауважал.
Это же как дважды два четыре - что все это рассчитано на особей с "фантастической жадностью".
За это пять балов из пяти.


Цена спортивного вопроса 8050 грн в год от одного фонда.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:26

  wig написав:Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.

какая разница по какому курсу если я хочу допустим 1000 евро перевезти и получить наличными в Евро в кассе банка ?
свинорыл
yama
 
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