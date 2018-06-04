wig написав:Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.
какая разница по какому курсу если я хочу допустим 1000 евро перевезти и получить наличными в Евро в кассе банка ?
В чём проблема выбрать банк, в котором есть валютные карты? Получите валюту в кассе наличкой На гривневые карты зачисляют свифты те, кому нужна будет всё равно гривна, но бегать по обменникам не хочется. Альфовские ультры - хороший вариант. Зачисления бесплатно. 2 снятия в месяц бесплатно, независимо от суммы. Зачисление напрямую на корреспондентский счёт своего банка, а не посредника. Валюту в кассах даже без заказа можно найти. Куда ещё лучше - не знаю.
спортивный из этих 21% надо еще вычесть 20% налога = чистыми 16,8 % годовых и всего на 3 месяца ? 1,4% в месяц , 4,2% чистыми за 3 месяца ? теперь берем допустим 10 000 грн и зарабатываем ,аж 420 грн за 3 мес...
в обычном же депо 16% -20% налогов = 12,8 % годовых или 1 % в месяц , за 3 месяца , аж 3% из тех же 10 000 грн , аж 300 грн зарабатываем за 3 мес...
и что бы я за ... 0,4 % или за 40 грн\мес три месяца к ряду пешком на работу ходил ? я что ... ? даже если я туда 100 000 грн загоню, тогда 400 грн\мес разница между спортивным и обычным ... ну как бы не мотивирует от слова вообще ...на проезд ( транспортные расходы) у обычного гражданина в месяц от 400 грн уходит.. Да ну нафиг такие ставки депозитов ...
Інкогніто написав:Аналогично, выбрали по карте банка кэшбек по медицине. Но продолжали медицину, аптеки, продукты дальше платить, чтобы увеличить оборот по внекешбечным операциям. Коэффициент 0.343. Не порезали. В апреле кэшбек меньше сотни.
Не, не. До Коваля ещё далековато. Вы анализируйте, выкладывайте в сеть. Горох будет благодарен.
П.С. У меня 99,99% трат в прошлом месяце, по категориям с кэшбеком. Кэшбек в этом месяце не порезали, патамушо рот на замке.