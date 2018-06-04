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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:58

  yama написав:
  wig написав:Свифты обещали по курсу банка Универсал, p2p да, по тому, что светится в апликухе.

какая разница по какому курсу если я хочу допустим 1000 евро перевезти и получить наличными в Евро в кассе банка ?

В чём проблема выбрать банк, в котором есть валютные карты? Получите валюту в кассе наличкой
На гривневые карты зачисляют свифты те, кому нужна будет всё равно гривна, но бегать по обменникам не хочется.
Альфовские ультры - хороший вариант. Зачисления бесплатно. 2 снятия в месяц бесплатно, независимо от суммы. Зачисление напрямую на корреспондентский счёт своего банка, а не посредника. Валюту в кассах даже без заказа можно найти. Куда ещё лучше - не знаю.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:00

  safonovstanislav написав:На гривневые карты зачисляют свифты те, кому нужна будет всё равно гривна, но бегать по обменникам не хочется.

Или кто хочет еще и на курсе навариться.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:08

Re: Monobank

спортивный
из этих 21% надо еще вычесть 20% налога = чистыми 16,8 % годовых
и всего на 3 месяца ? 1,4% в месяц , 4,2% чистыми за 3 месяца ?
теперь берем допустим 10 000 грн и зарабатываем ,аж 420 грн за 3 мес...

в обычном же депо 16% -20% налогов = 12,8 % годовых или 1 % в месяц ,
за 3 месяца , аж 3% из тех же 10 000 грн , аж 300 грн зарабатываем за 3 мес...

и что бы я за ... 0,4 % или за 40 грн\мес три месяца к ряду пешком на работу ходил ? я что ... ?
даже если я туда 100 000 грн загоню, тогда 400 грн\мес разница между спортивным и обычным ... ну как бы не мотивирует от слова вообще ...на проезд ( транспортные расходы) у обычного гражданина в месяц от 400 грн уходит..
Да ну нафиг такие ставки депозитов ...
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:17

  Інкогніто написав:Аналогично, выбрали по карте банка кэшбек по медицине. Но продолжали медицину, аптеки, продукты дальше платить, чтобы увеличить оборот по внекешбечным операциям. Коэффициент 0.343. Не порезали. В апреле кэшбек меньше сотни.


Не, не. До Коваля ещё далековато. Вы анализируйте, выкладывайте в сеть. Горох будет благодарен.

П.С. У меня 99,99% трат в прошлом месяце, по категориям с кэшбеком.
Кэшбек в этом месяце не порезали, патамушо рот на замке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 692693694695
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