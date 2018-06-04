Додано: Пон 04 чер, 2018 23:08

спортивный

из этих 21% надо еще вычесть 20% налога = чистыми 16,8 % годовых

и всего на 3 месяца ? 1,4% в месяц , 4,2% чистыми за 3 месяца ?

теперь берем допустим 10 000 грн и зарабатываем ,аж 420 грн за 3 мес...



в обычном же депо 16% -20% налогов = 12,8 % годовых или 1 % в месяц ,

за 3 месяца , аж 3% из тех же 10 000 грн , аж 300 грн зарабатываем за 3 мес...



и что бы я за ... 0,4 % или за 40 грн\мес три месяца к ряду пешком на работу ходил ? я что ... ?

даже если я туда 100 000 грн загоню, тогда 400 грн\мес разница между спортивным и обычным ... ну как бы не мотивирует от слова вообще ...на проезд ( транспортные расходы) у обычного гражданина в месяц от 400 грн уходит..

Да ну нафиг такие ставки депозитов ...

свинорыл