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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697698>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:03

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто вже вирішив укласти Спортивний?

А мне нравится)
С конца месяца подпишусь.

Ви єдиний...але до кінця червня ще передумаєте.

Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:08

На 10000 кроків це скільки кілометрів?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:26

  Квесторе_поверніться написав:На 10000 кроків це скільки кілометрів?

У вас, шо не было военной подготовки в школе, вы в зарницу не играли, пеналь не пробивали? :mrgreen:
Средний шаг пионера 65см, вожатого 75, оба крадутся обычным шагом среди зарослей малины, до знамени 150м через сколько времени каждый будет в 3м от знамени?
Обычная задача на рекогносцировку в Зарнице. 1976г. Лагерь Берёзка. Лесная Буча. 3й отряд :) :)
При беге длина шага зависит от темпа, тут нуна спецов реальных спрашивать :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 05 чер, 2018 10:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:28

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:На 10000 кроків це скільки кілометрів?
Теоретично - 6-9 км
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:42

  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)

Когда купила первый смарт, установила какое-то приложение для счета шагов (батарею выжирало очень быстро). Так стандартно в рабочий день получалось около 7тыс. В выходные бывало как значительно меньше, так и больше. Для меня депозит не имеет смысла.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57

  Bobb написав:
  Квесторе_поверніться написав:На 10000 кроків це скільки кілометрів?
Теоретично - 6-9 км

А практически не больше 7.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58

  Фантом написав:
П.С. У меня 99,99% трат в прошлом месяце, по категориям с кэшбеком.
Кэшбек в этом месяце не порезали, патамушо рот на замке.


И сумма - 500 грн грязными? Или всего 200?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:59

  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)


Я тоже решил изучить вопрос. Кстати, как оказалось, 10000 шагов набирается на раз-два...
Единственное, что интересно: смартфон надо в руке держать при ходьбе или можно в заднем кармане джинсов? Это принципиально!
Вообще, по какому принципу он работает? От GPS-позиционирования танцует или от гиродатчика (внутри какая-то штука есть)?
Востаннє редагувалось Искатель в Вів 05 чер, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:00

Re: Monobank

Сьогодні обнулили:
розстрочку 50000 -> 0
кредитний ліміт 80000 -> 0 (до 1400 але обмежили його використання)
Цікаво, яка причина. Прострочок не мав.
Кешбек, бувало, використовував під 0, але хіба ж я винен, що левову частку моїх витрат складають таксі і продукти (на них і беру кешбек)?
В чаті підтримки нічого конкретного не сказали - лише стандартні шаблонні фрази про розумну скорингову модель, яка враховує 100500 параметрів.
Востаннє редагувалось Bambula в Вів 05 чер, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:01

  Bambula написав:Сьогодні обнулили:
розстрочку 50000 -> 0
кредитний ліміт 80000 -> 0
Цікаво, яка причина. Прострочок не мав.
Кешбек, бувало, використовував під 0, але хіба ж я винен, що левову частку моїх витрат складають таксі і продукти (на них і беру кешбек)?
В чаті підтримки нічого конкретного не сказали - лише стандартні шаблонні фрази про розумну скорингову модель, яка враховує 100500 параметрів.


А Вы не из "наших" случайно? В смысле, не "михайловских" будете?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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