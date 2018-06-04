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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Уже даже этот Гугл Фит установил. Тестю пока.) На шару ходю.)

И главное в офисе не кладите телепон на стол, всегда носите у кармане. Патамуша даже када ерзаете на стуле при виде начальства уже 2..3 шага набегает :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:11

  Искатель написав:
  Bambula написав:Сьогодні обнулили:
розстрочку 50000 -> 0
кредитний ліміт 80000 -> 0
Цікаво, яка причина. Прострочок не мав.
Кешбек, бувало, використовував під 0, але хіба ж я винен, що левову частку моїх витрат складають таксі і продукти (на них і беру кешбек)?
В чаті підтримки нічого конкретного не сказали - лише стандартні шаблонні фрази про розумну скорингову модель, яка враховує 100500 параметрів.


А Вы не из "наших" случайно? В смысле, не "михайловских" будете?


Мав в Михайлівському депозит колись, отримав по фонду. А на що це впливає?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13

яка аргументація, вимагають пояснюючі документи до переказу?
чи сума велика.


Я писал про SWIFT.

UPD:

Агрументация про документы что у них не отобразился текст о свифте.

сумма около 1000, в интернете запрашивают за 200$.
И их заставляет НБУ это делать.

Если у Вас есть инвойсы и/или договор, то в принципе ничего страшного.

[+] Вчера свифт засчитался по курсу 26.22, в привате - 25.9, межбанк - 26.14
[+] Я оплачивал свифт и он был на 20$ дешевле. Это радует.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:19

  Bambula написав:Сьогодні обнулили:
розстрочку 50000 -> 0
кредитний ліміт 80000 -> 0 (до 1400 але обмежили його використання)
Цікаво, яка причина. Прострочок не мав.
Кешбек, бувало, використовував під 0, але хіба ж я винен, що левову частку моїх витрат складають таксі і продукти (на них і беру кешбек)?
В чаті підтримки нічого конкретного не сказали - лише стандартні шаблонні фрази про розумну скорингову модель, яка враховує 100500 параметрів.

Это что то новенькое - резать лимит свинорылам... ждём от гороха пояснений как наглые кешбечники вгоняют в убытки и наживаются на несчастном банке
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:19

Bambula

я думаю что они смотрят на время которое Вы используете. Те кто используют кредитный лимит с 2013 года, то понижение пока не замечено.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:20

Еще тема для обсуждения:

У них нет лимита на максимальную покупку в терминале. Может сработать скримминг (воровство денег). Они могут всю сумму своровать, например, в Индии, там снять всю сумму. В этом случае банк или мастеркард может вернуть деньги. А если снимут рядом возле точки терминала, где была произведена оплата, то Мастеркарт не вернет деньги, потому что Вы не докажите что деньги ворованные, а не вы сами сняли их. Запрос в MC будет стоять 500$ на рассмотрения о том что день ворованные.

А а Ощаде и в Привате можно выставить сумму которая будет максимально возможная при оплате в терминале.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32

  proftpd66 написав:Bambula

я думаю что они смотрят на время которое Вы используете. Те кто используют кредитный лимит с 2013 года, то понижение пока не замечено.


Не думаю. У мене кредитки з 2007. Активно користуюсь з 2010.

Щойно спеціально замовив кредитну історію, подумав, що хтось на моє ім'я взяв кредит і не сплачує =), але ні - там все гладко.
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:36

Re: Monobank

Подскажите,
1) в основном интересует покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, аптеках.
Как часто по практике по этим категориям выпадает кэшбэк и какой он будет? Сейчас пользуюсь кредиткой Б5 от ТАСа.
2) Можно ли подвязать эту карту другому человеку, чтобы он смог тоже расплачиваться?
3) Есть ли какие тонкости/косяки в использовании этой карты?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 05 чер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:38

Re: Monobank

Додаток Новой почты за оплату послуг доставки уже все гребет как переказ коштів? Поменялось у них что-то, никто сказать не может. Пару дней назад платил было по другому. Сейчас какой-то PostFinans
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:38

Bambula, насколько жёстко зарабатывали кешбек? :-)
Всё IMHO
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