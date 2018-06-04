Додано: Вів 05 чер, 2018 11:36

Подскажите,

1) в основном интересует покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, аптеках.

Как часто по практике по этим категориям выпадает кэшбэк и какой он будет? Сейчас пользуюсь кредиткой Б5 от ТАСа.

2) Можно ли подвязать эту карту другому человеку, чтобы он смог тоже расплачиваться?

3) Есть ли какие тонкости/косяки в использовании этой карты?

Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 05 чер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.

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