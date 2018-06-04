И главное в офисе не кладите телепон на стол, всегда носите у кармане. Патамуша даже када ерзаете на стуле при виде начальства уже 2..3 шага набегает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03
Re: Monobank
И главное в офисе не кладите телепон на стол, всегда носите у кармане. Патамуша даже када ерзаете на стуле при виде начальства уже 2..3 шага набегает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:11
Мав в Михайлівському депозит колись, отримав по фонду. А на що це впливає?
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13
Я писал про SWIFT.
UPD:
Агрументация про документы что у них не отобразился текст о свифте.
сумма около 1000, в интернете запрашивают за 200$.
И их заставляет НБУ это делать.
Если у Вас есть инвойсы и/или договор, то в принципе ничего страшного.
[+] Вчера свифт засчитался по курсу 26.22, в привате - 25.9, межбанк - 26.14
[+] Я оплачивал свифт и он был на 20$ дешевле. Это радует.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:19
Это что то новенькое - резать лимит свинорылам... ждём от гороха пояснений как наглые кешбечники вгоняют в убытки и наживаются на несчастном банке
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:19
Bambula
я думаю что они смотрят на время которое Вы используете. Те кто используют кредитный лимит с 2013 года, то понижение пока не замечено.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:20
Еще тема для обсуждения:
У них нет лимита на максимальную покупку в терминале. Может сработать скримминг (воровство денег). Они могут всю сумму своровать, например, в Индии, там снять всю сумму. В этом случае банк или мастеркард может вернуть деньги. А если снимут рядом возле точки терминала, где была произведена оплата, то Мастеркарт не вернет деньги, потому что Вы не докажите что деньги ворованные, а не вы сами сняли их. Запрос в MC будет стоять 500$ на рассмотрения о том что день ворованные.
А а Ощаде и в Привате можно выставить сумму которая будет максимально возможная при оплате в терминале.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32
Не думаю. У мене кредитки з 2007. Активно користуюсь з 2010.
Щойно спеціально замовив кредитну історію, подумав, що хтось на моє ім'я взяв кредит і не сплачує =), але ні - там все гладко.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:36
Re: Monobank
Подскажите,
1) в основном интересует покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, аптеках.
Как часто по практике по этим категориям выпадает кэшбэк и какой он будет? Сейчас пользуюсь кредиткой Б5 от ТАСа.
2) Можно ли подвязать эту карту другому человеку, чтобы он смог тоже расплачиваться?
3) Есть ли какие тонкости/косяки в использовании этой карты?
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 05 чер, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:38
Re: Monobank
Додаток Новой почты за оплату послуг доставки уже все гребет как переказ коштів? Поменялось у них что-то, никто сказать не может. Пару дней назад платил было по другому. Сейчас какой-то PostFinans
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