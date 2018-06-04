Коли була категорія "таксі" - вигрібав всі 500 гривень, в інших випадках 200-250 гривень (продукти).
Таксі дають через місяць, тобто вигрібав кешбек під 0 кожен другий місяць
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:41
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54
Наверное таксисты следующие кто попал под подозрение после кассиров АТБ.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:05
Re: Monobank
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:22
Re: Monobank
при активном выведения кешбека, уменьшают процент и убирают выгодные категории,
в тех поддержке ничего внятного не обьяснили,
дословно:
Все идет на расчете скоринговой системы, которая анализирует более 1000 факторов, рекомендуем использовать карту не только по тем категориям, по которым была другая процентная ставка, возможно в будущем она будет повышена.
это что за такая регуляция?
Зачем тогда заманивать? они начинают менять условия на свое усмотрения, без согласования, это они чудят со своими деньгами, а положи свои средства, где будешь их искать? ни сайта, ни офиса, только мобильное приложение
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:42
Гиродатчик считает шаги, если включать GPS, будет показывать точное кол-во км, без GPS - приблизительно, как в задачке с зарницей. Разницы нет, где лежит телефон, хоть в сумке.
10тыс. набирается очень легко, если регулярно ходишь, бегаешь около 1-1,5 часа в день. Когда недобираю 10т., возникает ощущение, что чего-то не хватает организму - надо больше двигаться.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:07
Re: Monobank
Продукты почти каждый месяц, ставка 4 за чужие, потом режут до 3. По аптекам не скажу, за ними не слежу..
Привязать другому - в гуглпей кошелек можно добавить и платить с нескольких телефонов +самой карты
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:14
Re: Monobank
Для депо важны именно шаги, при беге шагов спокойно может быть в раза 1.5 меньше, а км в раза 1.5. больше
Нам шаги нужны. Осталось убедиться, шо в хозяйском телепоне нормально работает именно шагомер.
Плохо, шо не учитывается др. физ. активность: плаванье, лисапед, гребля.
А мож Моне физактивность по калориям учитывать? Нуна ввести свой вес, рост, возраст и др. лабуду и отот фит уже усю физактивность пересчитает в спаленые калории
А Моне при открытии Спортивного нуна будет отправить справку от спортврача со своими параметрами (250грн в СпортЛайфе). А у МариВанны и за 100грн мона сделать
Востаннє редагувалось clientage в Вів 05 чер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:14
Скачал приложение вечером. На улицу вышел утром. К этому времени уже находил 750 шагов, во как)).
Искатель,
телефон в сумке, через плечо.
Все считает. И оповещает приложение: цель достигнута!(10к)
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